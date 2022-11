Поединок между сборными Аргентины и Мексики имел чрезвычайно большое значение. Поражение в нем было недопустимым для "альбиселесте", ведь в таком случае они вылетели бы с ЧМ-2022 досрочно. "Эль Три" с одним очком в активе, в принципе, могли позволить себе проиграть, однако тогда необходимо было бы побеждать Саудовскую Аравию и молиться за триумф поляков в следующем туре.

Лионель Скалони после фиаско с саудитами прибегнул к масштабной ротации. В линии обороны вместо Тальяфико, Ромеро и Молины появились Акунья, Лисандро Мартинес и Монтиэль, а Папу Гомеса и Парадеса заменили на Гвидо Родригеса и Макаллистера. Тата Мартино, в свою очередь, перевел Мексику из схемы 4-3-3 в 5-3-2 и выпустил в старте 36-летнего Гуардадо – это уже его 5-й чемпионат мира в карьере.

Первый тайм оказался чрезвычайно закрытым. "Эль Три" максимально насытили центр поля, держа там численное большинство и не позволяя "альбиселесте" разыгрывать атаки через данную зону. Против Месси играли очень плотно, и только Ди Мария выделялся каким-то позитивом. Несмотря на это, растянуть оборонительный блок сборной Мексики не удавалось.

С другой стороны, подопечные Херардо Мартино также не впечатляли впереди. Аргентина благодаря опусканию Гвидо Родригеса в центр обороны сильно теряла в продвижении, но не оставляла свободных зон на своей трети.

В итоге, команды выдали антиперформанс в атаке – на двоих они провели всего три неточных удара из / после стандартов, сделав всего 6 касаний в штрафной. Запомниться смог только выстрел Веги в левую девятку, который без проблем взял Эми Мартинес.

В начале второго тайма игра стала более открытой. Мексика и Аргентина разменялись несколькими неплохими контратаками, причем "Эль Три" выглядели острее – они запороли выходы 3-в-3 и 2-в-3. У "альбиселесте" все так же выделялся Ди Мария, однако более важными были тактические перестановки Лео Скалони. Теперь центрбеки поднимались вперед в опорную зону, помогая полузащитникам готовить атаки.

Особенно это стало заметно после появления Энцо Фернандеса вместо Гвидо Родригеса на 57-й минуте. Чуть позже на поле появились Альварес и Молина, которые заменили Лаутаро и Монтиэля. Аргентина стала дольше задерживаться на чужой половине – и именно это принесло успех на 64-й минуте.

Розыгрыш в центре поля завершился передачей на Ди Марию, тот прошел вперед и отдал пас в центр. Мексиканцы в этот момент подсели к собственной штрафной и не успели перестроиться. Месси остался открытым, получил мяч и мощным ударом метров с 24-х попал в правый нижний угол. 1:0! Лео вывел сборную Аргентины вперед.

