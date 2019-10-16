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Манчестер Юнайтед был готов приобрести Неймара – помешали два фактора

21:49 49 Читати українською
Манчестер Юнайтед был готов приобрести Неймара – помешали два фактора
Неймар / Фото АР

Форвард ПСЖ Неймар мог оказаться в чемпионате Англии.

Летом Манчестер Юнайтед рассматривал вариант с подписанием Неймара, сообщает Daily Mail.

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Манкуниацев не смущала сумасшедшая сумма, которую требовал ПСЖ. Однако в лагере МЮ опасались образа жизни 27-летнего бразильца, который много внимания уделяет вечеринкам и девушкам. Также у "красных дьяволов" вызвали сомнения финансовые аппетиты отца Неймара.

Напомним, во время летнего трансферного окна развернулась целая сага с переходом Неймара, на которого якобы охотилась Барселона и Реал. В итоге форвард остался в Париже.

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