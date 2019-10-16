Манчестер Юнайтед был готов приобрести Неймара – помешали два фактора

Евро-2020 — 13:55 494
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору
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Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИУкраина — 11:05 397
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів ЄвропиЕвро-2020 — 15 окт 2226
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Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020Евро-2020 — 15 окт 1535
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Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смертиЕвро-2020 — 15 окт 4272