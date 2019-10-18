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Мессі: Багато людей у Барселоні не хочуть повернення Неймара

18 жовтня 23:00 336 Читать на русском
Мессі: Багато людей у Барселоні не хочуть повернення Неймара
Ліонель Мессі та Неймар / соцмережі

Нападник Барселони Ліонель Мессі з розумінням поставився до того, що каталонський клуб не зумів влітку підписати форварда ПСЖ Неймара.

"Важко повернути Неймара. По-перше, бо важко було пережити його відхід. По-друге, через те, як він покинув Барселону.

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Багато людей в клубі не хочуть його повернення, хоча зі спортивної точки зору ми б від цього вигравали. Він один з найкращих гравців у світі, однак їх можна зрозуміти", – сказав Мессі в ефірі шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro.

Нагадаємо, бразилець минулого літа міг повернутися в Барсу, але перехід не відбувся попри всі намагання гравця наблизити трансфер. Неймар пішов з Барселони в 2017 році, виплативши каталонцям 222 млн євро відступних.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселони Неймар в Барселону Ліонель Мессі Ліонель Мессі Неймар Неймар Барселона Барселона
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