Під час тренування футболісти парижан футболісти грали в рондо. М'яч потрібно було забрати у Мессі, Неймара, Мбаппе, Рамоса та Маркіньйоса. Намагався це зробити саме Верратті.

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Протистояти таким майстрам завжди непросто, а вони ще й використали головну слабкість мініатюрного італійця. Коли м'яч підняли вгору, Марко зі своїми 165 сантиметра зросту мав безпорадний вигляд.

Нагадаємо, Верратті ось уже 10 років захищає кольори ПСЖ. За цей час півзахисник провів майже чотири сотні матчі, у яких забив 11 голів та віддав 60 асистів.