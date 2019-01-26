Месси лично убеждал де Йонга выбрать Барселону

Новичок Барселоны Фрэнки де Йонг разговаривал с Лионелем Месси накануне перехода.

О разговоре футболистов рассказал отец де Йонга в эфире голландского радио во время программы, посвященной теме трансфера 21-летнего полузащитника.

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"Месси лично разговаривал с Фрэнки и звал его в Барселону. Но общение было тяжелым. Месси плохо знает английский", – заявил отец футболиста.

Напомним, Фрэнки подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года. Сообщается, что сумма трансфера -– 75 млн евро, а с бонусами она может достичь 90.

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Также на де Йонга претендовал Пари Сен-Жермен, однако французы, которые на определенном этапе были фаворитами в борьбе за игрока, не смогли убедить его перебраться в Париж.