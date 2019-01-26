Війна нескінченності: як Барселона та ПСЖ стали найбільшими ворогами у Європі, або Помста за де Йонга буде страшною

Барселона та Парі Сен-Жермен перебувають у стані неоголошеної війни. Вони побили горщики ще до Неймара.

Про їхнє суперництво можна знімати серіал. Відкриття майже кожного трансферного вікна провокує неминуче зіткнення між каталонським та французьким грандами. Назвати ситуацію делікатною, означало б банально промовчати, це – війна двох клубів, у якій не видно кінця та краю.

Все розпочалось влітку 2013 року, коли Барселона спробувала підписати центрбека ПСЖ Тьяго Сілву. Бразилець був готовий пішки чимчикувати на Камп Ноу, відкрито заявляючи про бажання змінити клуб, але незворушний Нассер Аль-Хелаїфі навіть слухати не хотів про можливий трансфер. Президент паризького клубу без зайвих роздумів заветував продаж капітана. Перший раунд виграв Париж. Точніше – перший, другий, третій, четвертий та п'ятий.

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Вже через рік обидва клуби зійшлись в боротьбі за ще одного бразильця. Ласим шматком на трансферному ринку став захисник Челсі Давід Луїс. Барселона підготувала 40 млн євро та майже домовилась з "пенсіонерами"... поки на радарі не з'явився Париж. Катарські шейхи легко перебили пропозицію каталонців, докинувши ще "якихось" десять мільйонів. Чергове фіаско іспанців. А що вони можуть перед фінансовим монстром, який зовсім не рахується з грошима? Правильно, нічого.

Період відноcного перемир'я, чи то затишшя, завершився влітку 2016-го, коли Барса знову замахнулась на гравця ПСЖ. Цього разу об'єктом зазіхань "кулес" виявився Маркіньйос. Бразилець хотів, Бартомеу міг (ціна питання складала 60 млн), а Аль-Хелаїфі просто показав усім велику дулю. Перемовини завершились так і не почавшись.

Далі було ще цікавіше. "Вогню! Більше вогню!", – вимагали навіть байдужі до обох клубів фанати, переглядаючи чергову серію мильної опери з Марко Верратті в головній ролі. "Блаугранас" узгодили з італійцем умови особистого контракту, хавбек позував на Ібіці з обкладинкою каталонського видання Mundo Deportivo, яке назвало трансфер завершеним... а ПСЖ тим часом готував контрудар.

Аль-Хелаїфі не лише вдалось зберегти Верратті, але й змусити його змінити агента. Колишній представник італійця Донтато Ді Камплі, який називав французький клуб "золотою кліткою", поступився місцем Міно Райолі. Марко продовжив контракт на більш вигідних умовах та лише помахав "кулес" рукою на прощання.

А тепер про контрудар, який готував ображений на Барселону Аль-Хелаїфі. Президенту ПСЖ настільки осточортіли спроби каталонців послабити власну команду, що він вирішив реалізувати майже неможливу угоду, принаймні так багатьом здавалось влітку 2017 року. Ціна питання – 222 млн євро, головна ціль – Неймар! Чимало скептиків до останнього сумнівались, що хтось буде спроможний викласти за футболіста таку божевільну суму. Париж зміг. Нассер перетнув "червону лінію", назавжди змінивши спорт №1.

Бразилець до останнього водив за носа Бартомеу, плакався президенту тет-а-тет, а потім чкурнув на приватному літаку в Париж. Мовляв, йому захотілось вийти з тіні Мессі та ще багато бла-бла-бла. Очевидно, що вирішальне значення мав фінансовий фактор – зарплата Неймара зросла приблизно у два з половиною рази (37 млн євро). Та зараз не про жадібність одного вихованця Сантоса. Аль-Хелаїфі сповна відплатив каталонцям за Верратті, спровокувавши справжній землетрус на Камп Ноу. Те, скільки довелось витратити Бартомеу на заміну бразильцеві, усім добре відомо. Коутінью – 160, Дембеле – 140. Систему заламано, Барселона в нокдауні, ПСЖ демонструє м'язи та знущається над суперником, який важко підіймається.

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Наш час. Отямившись від підступної атаки, Бартомеу та компанія двічі потужно вдарили по амбіціях Парижа. Ідеальна шахова партія каталонців розпочалась з Адріена Рабйо. І це насправді боліло. 23-річний хавбек, якого Аль-Хелаїфі мріяв перетворити у Хаві Парк де Пренс, ризикує абсолютно безкоштовно дістатись запеклому ворогу. Французький хавбек відмовляється підписувати новий контракт з Парі Сен-Жермен, тоді як його матір веде перемовини з Барселоною. Якщо вірити іспанським ЗМІ, сторонам залишилось узгодити дрібні деталі.

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Вустами спортивного директора Антеро Енріке французький клуб вперше відкрито виступає проти каталонців: "Вони не поважають жодні норми". Хто б говорив, подумали десь на Камп Ноу... Тепер вже Барса насолоджується муками одного з прямих конкурентів за європейський трон.

ПСЖ не здається. Розлючений Аль-Хелаїфі вирішує переманити з-під носа у Барселони Френкі де Йонга. Нідерландський хавбек ще минулого літа дав слово Бартомеу, "блаугранас" начебто повністю контролюють гравця, але з'являється Париж і ситуація перевертається з ніг на голову. 21-річний талант, вражений катарською щедрістю, розриває усну домовленість з Барсою. Поки вся Іспанії називає вчинок Френкі великою зрадою, Бартомеу робить останню відчайдушну спробу вихопити "нового Бускетса" з ненажерливої пащі недруга. "Мене вб'ють, якщо нічого не вийде", – говорить президент перед відльотом у Амстердам на чолі великої каталонської делегації.

Минає декілька днів і де Йонг позує у футболці Барселони. На Камп Нову святкують – вони зробили неможливе. Тут не приховують, що довелось суттєво підняти ставки, але ж, чорт забирай, Париж поставлений на лопатки. Придбанням лідера Аякса "кулес" вбили одразу двох зайців: закрили центр поля на довгі роки та серйозно насолили Аль-Хелаїфі. Останній за короткий період втрачає Рабйо та його можливого наступника.

Барселона виграла стратегічний бій, але не війну. "Ми чекаємо на помсту. Вони точно спробують нас атакувати найближчим часом. Стосунки між клубами повністю зруйновані", – зазначає джерело з табору "кулес". Ба більше, тут вже називають п'ять гравців, які можуть стати трансферними цілями ПСЖ. Коутінью, Дембеле, Ракітіч, тер Штеген та Умтіті під загрозою. Війна продовжується. Війна нескінченності.

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