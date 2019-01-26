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Мессі особисто переконував де Йонга обрати Барселону

22:35 231 Читать на русском
Мессі особисто переконував де Йонга обрати Барселону
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Новачок Барселони Френкі де Йонг розмовляв із Ліонелем Мессі напередодні переходу.

Про розмову футболістів розповів батько де Йонга в ефірі голландського радіо під час програми, яка була присвячена темі трансферу 21-річного півзахисника.

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"Мессі особисто розмовляв з Френкі і кликав його в Барселону. Але спілкування було важким. Мессі погано знає англійську", – заявив батько футболіста.

Нагадаємо, Френкі підписав з Барселоною контракт до літа 2024 року. Повідомляється, що сума трансферу – 75 млн євро, а з бонусами вона може досягнути 90.

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Також на де Йонга претендував Парі Сен-Жермен, однак французи, які на певному етапі були фаворитами в боротьбі за гравця, не змогли переконати його перебратися в Париж.

Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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