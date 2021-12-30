Месси красноречиво отреагировал на очередное фиаско Барселоны – видео разочарования Лионеля подорвало сеть
07:30 - Читати українською
Лионель Месси после длительного перелета спешил на матч своей команды, но увиденное его не впечатлило.
Кике Гарсия 58’
58’ Кике Гарсия
Месси прилетел из Аргентины и сразу поехал на Камп Ноу, где Барселона принимала Эйбар в рамках 16-го тура Ла Лиги.
Барселона – Эйбар – 1: 1 - видео голов и обзор матча
Форвард формально еще находится в отпуске, поэтому наблюдал за матчем с трибун. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, а режиссеры трансляции поймали реакцию Лионеля, который обреченно покачал головой.
После 16-ти туров Примеры Барса расположилась на 6-й строчке, Эйбар – 15-й.
Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов
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