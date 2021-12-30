Ліонель Мессі після тривалого перельоту спішив на матч своєї команди, але побачене його не вразило.

Мессі прилетів з Аргентини та одразу поїхав на Камп Ноу, де Барселона приймала Ейбар в рамках 16-го туру Ла Ліги.

Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Форвард формально ще перебуває у відпустці, тому спостерігав за матчем з трибун. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, а режисери трансляції упіймали реакцію Ліонеля, який приречено похитав головою.

Після 16-ти турів Прімери Барса розташувалась на 6-й сходинці, Ейбар – 15-й.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів