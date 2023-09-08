Франция уверенно одолела Ирландию в матче квалификации к Евро-2024. Видео голов и обзор игры Франция – Ирландия смотрите на "Футбол 24".

Франция прогнозируемо больше атаковала и контролировала мяч, поэтому первого гола пришлось ждать недолго. Дембеле навесил в штрафную, защитники выбили на линию штрафной на Мбаппе. Килиан постоял с мячом и откатил Чуамени, который пушечным выстрелом попал в дальний угол.

Франция продолжила идеальный отбор победой над Ирландией – шедевр Чуамени, Тюрам выполнил половину нормы отца

Перед перерывом удвоил преимущество Мбаппе, но Маркус Тюрам в эпизоде до этого оказался в очевидном офсайде. А на старте второго тайма нападающий Интера лучше сориентировался в штрафной ирландцев и вколотил мяч после заблокированной попытки Мбаппе.

Таким образом, Франция набрала уже 15 очков из 15-ти возможных, а Ирландия с 3 пунктами расположилась на 4 строчке группы B.