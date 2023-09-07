Отбор к Євро-2024. Группа В, 5 тур

Франция – Ирландия – 2:0

Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48

Сборная Франции проводила 900 матч в своей истории. Вместо привычного Стад де Франс "Ле Блё" выбрали Парк де Пренс, который на самом деле остается самым частым стадионом для команды (131 встреча).

Нидерланды уничтожили Грецию – защитник Интера оформил три ассиста за тайм и стал героем мема

Подопечные Дешама с первых минут зажали Ирландию на ее половине поля. Стандарты вдруг стали большой проблемой для гостей – два "пожара" после углового и штрафного Гризманна. Затяжная атака французов привела к голу на 19-й минуте. Ирландцы панически выносили мяч, пока тот не оказался в ногах Мбаппе на углу штрафной. Капитан хозяев откатил Чуамени, а тот одним касанием эффектно закрутил под дальнюю штангу.

Вице-чемпионы мира играли с большим запасом, но до перерыва не смогли удвоить преимущество. Гол Мбаппе отменили из-за офсайда, Дембеле издевался над Стивенсом на фланге, Чуамени срывал аплодисменты монструозными отборами – тотальная доминация Франции. Единственной неприятностью стала травма Жиру, который в середине тайма попросил замену после двух столкновений.

Форварда Милана заменил Маркус Тюрам, который оформил 2:0 на старте второй половины. Удар Мбаппе заблокировали защитники, но партнер на добивании попал в девятку. Для Маркуса это был дебютный гол в 11 матче за сборную. Напомним, легендарный отец Лилиан за 142 матча оформил всего 2 гола – дубль в памятном полуфинале ЧМ-1998.

Команда Дешама спокойно довела матч до победы и продолжила свой идеальный отбор – 15 очков в 5 матчах, разница мячей 11:0. Фактически "Ле Блё" уже гарантировали себе путевку на Евро. В сентябре их ждет еще спарринг с Германией. Ирландия за 4 игры набрала всего 3 пункта, но еще вполне может бросить вызов Нидерландам и Греции, у которых по 6. Следующий матч ключевой – 10 сентября дома против "оранье".

Відбір до Євро-2024: Польща дублем Лєвандовскі дотисла Фарери, Сербія програла Угорщині, диво-порятунок Албанії