Сегодня, 24 июня, капитан "сине-гранатовых" и сборной Аргентины празднует свой день рождения.

Каталонский клуб, кроме привычного поздравления с днем ​​рождения, разместил в Twitter еще и видеоролик с лучшими голами Месси за Барсу.

Месси останется в Барселоне, – COPE

Напомним, Месси дебютировал в первой команде Барселоны в официальном матче 16 октября 2004-го. В футболке "сине-гранатовых" стал 10-кратным чемпионом Испании, 7 раз выиграл Кубок Испании и 4 раза – ЛЧ. Среди индивидуальных наград выделяются, прежде всего, 6 "Золотых мячей".

Как известно, 30 июня у форварда заканчивается контракт с Барсой, а официально о его продлении пока не объявили. Сейчас Лео находится на Копа Америка в составе сборной Аргентины.

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