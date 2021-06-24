Сьогодні, 24 червня, капітан "синьо-гранатових" та збірної Аргентини святкує свій день народження.

Каталонський клуб, окрім звичного привітання з уродинами, розмістив у Twitter ще й відеоролик із найкращими голами Мессі за Барсу.

Мессі залишиться у Барселоні, – COPE

Нагадаємо, Мессі дебютував у першій команді Барселони в офіційному матчі 16 жовтня 2004-го. У футболці "синьо-гранатових" став 10-разовим чемпіоном Іспанії, 7 разів виграв Кубок Іспанії та 4 рази – ЛЧ. Серед індивідуальних нагород виділяються, перш за все, 6 "Золотих м'ячів".

Як відомо, 30 червня у форварда завершується контракт з Барсою, а офіційно про його продовження поки не оголосили. Наразі Лео перебуває на Копа Амеріка в складі збірної Аргентини.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує