Месси или Роналду: Клопп назвал лучшего и обосновал свой выбор

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сделал выбор между нападающим Ювентуса Криштиану Роналду и капитаном Барселоны Лионелем Месси.

"Для меня – Месси. Но я бесконечно уважаю Роналду. Объясню так. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться.

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Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану. Затем я добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу – оно безупречное и профессиональное, лучше быть не может.

С другой стороны, есть маленький Месси, который делает вещи так, что они выглядят невероятно просто. Потому как игрок он нравится мне чуть больше. Но Криштиану тоже невероятный", – сказал Клопп в эфире YouTube-канала freekickerz.

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