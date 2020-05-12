toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

Месси сменил имидж после выхода из карантина – фото с тренировки Барселоны

21:23 204 Читати українською
Месси сменил имидж после выхода из карантина – фото с тренировки Барселоны
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси решил поэкспериментировать со своей внешностью.

Игроки Барселоны возобновили индивидуальные тренировки на клубной базе каталонцев, готовясь к рестарту сезона в чемпионате Испании.

Новичок Барселоны инфицирован коронавирусом – он оказался в клубе несколько случайно

Во время очередного занятия фотокамеры зафиксировали изменения во внешности Лионеля Месси. Сразу бросается в глаза отсутствие бороды, которая за последние годы уже стала привычной на его лице. Интересно, что на первых тренировках после карантина Лео еще был с бородой.

К слову, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится 12 июня. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Саблич до сих пор удивляется, почему ему не позвонили из Динамо и не спросили про Родригеса, – Франков
10:12
543
Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
55
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук