Месси сменил имидж после выхода из карантина – фото с тренировки Барселоны

Нападающий Барселоны Лионель Месси решил поэкспериментировать со своей внешностью.

Игроки Барселоны возобновили индивидуальные тренировки на клубной базе каталонцев, готовясь к рестарту сезона в чемпионате Испании.

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Во время очередного занятия фотокамеры зафиксировали изменения во внешности Лионеля Месси. Сразу бросается в глаза отсутствие бороды, которая за последние годы уже стала привычной на его лице. Интересно, что на первых тренировках после карантина Лео еще был с бородой.

К слову, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится 12 июня. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка.

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