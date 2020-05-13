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Мессі чи Роналду: Клопп назвав кращого і обгрунтував свій вибір

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Мессі чи Роналду: Клопп назвав кращого і обгрунтував свій вибір
Мессі та Роналду / Getty images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зробив вибір між нападником Ювентуса Кріштіану Роналду і капітаном Барселони Ліонелем Мессі.

"Для мене – Мессі. Але я безмежно поважаю Роналду. Поясню так. Ми грали проти обох, і проти кожного з них майже неможливо захищатися.

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Якби можна було намалювати ідеального футболіста, то це був би гравець зі зростом Роналду, він міг би стрибати так само високо, бігати так само швидко, як Кріштіану. Потім я додав би цьому футболісту ставлення Роналду до справи – воно бездоганне і професійне, краще бути не може.

З іншого боку, є маленький Мессі, який робить речі так, що вони виглядають неймовірно просто. Тому як гравець він подобається мені трохи більше. Але Кріштіану теж неймовірний", – сказав Клопп в ефірі YouTube-каналу freekickerz.

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Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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