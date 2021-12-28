Авторитетное британское издание The Guardian оформило традиционный список 100 лучших игроков планеты по итогам календарного года.

Месси опередил Роналду, но оба проиграли поляку

На первой позиции оказался бомбардир мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, который наколотил 47 мячей в матчах за клуб и сборную, оформил требл. Поляк опередил звезду Барселоны Лео Месси (2-е место) и лучшего игрока 21 века по версии Globe Soccer Awards – Криштиану Роналду, что замыкает тройку лучших.

Левандовски – лучший игрок 2020 по версии ФИФА

В топ-10 также попали: Кевин Де Брюйне, Садьйо Мане, Эрлинг Холланд, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Неймар и Вирджил ван Дейк.

Отметим, что 100 самых успешных игроков 2020-го определяли почти 250 экспертов из 71 страны мира (9640 голосов).

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