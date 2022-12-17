"Если мы оба захотим продления контракта, то Месси останется. Мы решили, что поговорим после чемпионата мира. Я в тысячный раз подтверждаю, что он очень доволен клубом, имеет очень хороший сезон. Я думаю, он хочет остаться.

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Зимнее окно будет зависеть от травм. Это окно для нас непростое, мы не можем подписывать кого угодно. Впрочем, если будет возможность пригласить нужного игрока, то почему бы и нет?" – приводит слова Аль-Хелаифи Paris United.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает уже летом. Аргентинец мощно провел первую часть клубного сезона – 17 голов и 19 ассистов в 26 матчах.

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