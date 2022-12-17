Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в спорах о величайшем игроке всех времен предпочитает отнюдь не партнера – Лионеля Месси.

Очень интересной информацией поделился экс-защитник парижан Абду Диалло, выступающий сейчас в РБ Лейпциг на правах аренды.

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"Криштиану Роналду – это буквально все для Мбаппе. Если вы упомянете при нем о противостоянии Месси – Криштиану, то Килиан будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкосновенен", – рассказал Диалло в комментарии Daily Mail.

Напомним, завтра (18 декабря) Мбаппе и Месси сойдутся в финале ЧМ-2022. Стартовый свисток на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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