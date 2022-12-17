"Якщо ми обидва захочемо продовження контракту, то Мессі залишиться. Ми вирішили, що поговоримо після чемпіонату світу. Я в тисячний раз підтверджую, що він дуже задоволений клубом, має дуже гарний сезон. Я гадаю, він хоче залишитися.

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Зимове вікно буде залежати від травм. Це вікно для нас непросте, ми не можемо підписувати будь-кого. Втім, якщо буде можливість запросити потрібного гравця, то чому б і ні?" – наводить слова Аль-Хелаїфі Paris United.

Нагадаємо, чинний контракт Мессі з ПСЖ завершується вже влітку. Аргентинець потужно провів першу частину клубного сезону – 17 голів та 19 асистів у 26 матчах.

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