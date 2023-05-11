Встреча между руководством ПСЖ и ультрас не принесла желаемого результата ни одной из сторон.

Уже некоторое время ультрас столичного клуба недоволен делами в команде и отношением к фанатам. Болельщики даже устроили протест у штаб-квартиры ПСЖ, требуя перемен. Руководство команды ответило тем, что отменили билеты на выездной матч из Труа. Это явилось последней каплей для фанатов. Встреча между ультрас и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи провалилась, а стороны не достигли компромисса.

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Collectif Ultras Paris (CUP) заявил в своем пресс-релизе, что устали от неуважительного отношения со стороны клуба. Ультрас объявили, что прекращают всю деятельность до последующего сообщения, включая поддержку первой команды, а также женской и гандбольной команд. Это означает, что их места на трибуне Отей могут попасть в свободную продажу или останутся пустыми. Фанаты ждут реакции от руководства клуба, но вряд ли до конца сезона разногласия будут решены.

Напомним, что болельщики требуют прекратить сотрудничество с Месси и Неймаром, а также выступают против переезда команды из Парк де Пренс.

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