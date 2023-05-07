Чемпионат Франции, 34 тур

Анже – Монако – 1:2

Голы: Сима, 64 – игрок №17, 45, Боаду, 60

Аяччо – Тулуза – 0:0

Осер – Клермон – 1:1

Голы: Туре, 36 – Хаоуи, 54

Лорьян – Брест – 2:1

Голы: Коне, 32, 51 – Кастильо, 69 (пен)

Нант – Страсбург – 0:2

Голы: Диалло, 26 (пен), Диарра, 47

Труа – ПСЖ – 1:3

Голы: Шевалерен, 83 – Мбаппе, 8, Витинья, 59, Руис, 86

Анже оформил вылет в Лигу 2 и теперь просто доиграет сезон, пытаясь создать проблемы своим соперникам. В этом туре "бело-черные" принимали Монако. Команда Клемана в прошлых двух турах в сухую проиграла Лансу и Монпелье, что отдалило монегасков от третьей строчки. Наставник княжеского клуба отстранил от этого матча капитана Виссама Бен-Еддера. Даже без своего лучшего бомбардира Монако одержал победу над аутсайдером.

Экс-тренер ПСЖ устроил безумный камбек с 1:4 – 2 покера, хет-трик и 9 забитых голов

Тулуза после сенсационной победы в Кубке Франции не может победить в чемпионате второй тур подряд. Команда Монтанье отправилась на Корсику в надежде взять три очка, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Аяччо дома не позволил гостям победить, хотя "фиолетовые" полностью доминировали в матче. В итоге команды сыграли вничью.

Malgré une nette domination, le @ToulouseFC concède le match nul en Corse !#ACATFC pic.twitter.com/LvKJUM02QC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 7, 2023

Свою задачу на сезон Клермон выполнил. Подопечные Паскаля Гастьена уже обеспечили себе место в следующем сезоне Лиги 1. А вот Осер продолжает бороться за выживание. Команда Пелиссье не может победить третий матч подряд. В этом туре довольствовались только ничьей.

Лорьян одержал победы в трех матчах против своих бретонских соперников. Подопечные Режи Ле Бри надеялись, что и против Бреста будут праздновать победу. Все вышло именно так. "Пираты", продолжающие борьбу за выживание, упустили возможность подняться в турнирной таблице.

В еще одной битве за выживание Страсбург одолел Нант. Эдуард Соболь провел на поле 57 семь минут и получил довольно приличные оценки. Украинского защитника Антонетти заменил из-за травмы после столкновения с Маркусом Коко. Диалло и Диарра снова продемонстрировали силу своей пары. Первый забил свой 18 гол в сезоне и 12 в календарном году. А "канарейки" продолжают свое падение и приближаются к Лиге 2. Финалист Кубка Франции 11 матч не может победить в рамках чемпионата.

#? ?????? ???? ????



Habib Diallo has scored 12 goals in 2023



Only Jonathan David has the same amount this year ? pic.twitter.com/rY2cpdLG0J — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 7, 2023

В заключительном матче тура ПСЖ отправился в гости к одному из аутсайдеров. После тяжелой недели, переполненной скандальными публикациями в прессе, парижанам просто необходимо было одержать победу. Тип более, что в прошлом туре Мбаппе и Ко проиграли Лорьяну. Без волнений парижане контролировали игру, забив два гола. Концовка встречи оказалась напряженной. ПСЖ чуть-чуть расслабился и пропустил гол на 83 минуте, но Руис быстро вернул преимущество в два мяча.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ

Трагедия в Фуриане: поединок между Бастией и Марселем превратился в ужас, унесший 18 жизней