Лига 1: ПСЖ увеличил отрыв от Марселя, Страсбур одолел финалиста Кубка Франции, Монако отрывается от Фонсеки
В воскресенье прошли очередные матчи 34-го тура чемпионата Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 34 тур
Анже – Монако – 1:2
Голы: Сима, 64 – игрок №17, 45, Боаду, 60
Аяччо – Тулуза – 0:0
Осер – Клермон – 1:1
Голы: Туре, 36 – Хаоуи, 54
Лорьян – Брест – 2:1
Голы: Коне, 32, 51 – Кастильо, 69 (пен)
Нант – Страсбург – 0:2
Голы: Диалло, 26 (пен), Диарра, 47
Труа – ПСЖ – 1:3
Голы: Шевалерен, 83 – Мбаппе, 8, Витинья, 59, Руис, 86
Анже оформил вылет в Лигу 2 и теперь просто доиграет сезон, пытаясь создать проблемы своим соперникам. В этом туре "бело-черные" принимали Монако. Команда Клемана в прошлых двух турах в сухую проиграла Лансу и Монпелье, что отдалило монегасков от третьей строчки. Наставник княжеского клуба отстранил от этого матча капитана Виссама Бен-Еддера. Даже без своего лучшего бомбардира Монако одержал победу над аутсайдером.
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Тулуза после сенсационной победы в Кубке Франции не может победить в чемпионате второй тур подряд. Команда Монтанье отправилась на Корсику в надежде взять три очка, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Аяччо дома не позволил гостям победить, хотя "фиолетовые" полностью доминировали в матче. В итоге команды сыграли вничью.
Свою задачу на сезон Клермон выполнил. Подопечные Паскаля Гастьена уже обеспечили себе место в следующем сезоне Лиги 1. А вот Осер продолжает бороться за выживание. Команда Пелиссье не может победить третий матч подряд. В этом туре довольствовались только ничьей.
Лорьян одержал победы в трех матчах против своих бретонских соперников. Подопечные Режи Ле Бри надеялись, что и против Бреста будут праздновать победу. Все вышло именно так. "Пираты", продолжающие борьбу за выживание, упустили возможность подняться в турнирной таблице.
В еще одной битве за выживание Страсбург одолел Нант. Эдуард Соболь провел на поле 57 семь минут и получил довольно приличные оценки. Украинского защитника Антонетти заменил из-за травмы после столкновения с Маркусом Коко. Диалло и Диарра снова продемонстрировали силу своей пары. Первый забил свой 18 гол в сезоне и 12 в календарном году. А "канарейки" продолжают свое падение и приближаются к Лиге 2. Финалист Кубка Франции 11 матч не может победить в рамках чемпионата.
В заключительном матче тура ПСЖ отправился в гости к одному из аутсайдеров. После тяжелой недели, переполненной скандальными публикациями в прессе, парижанам просто необходимо было одержать победу. Тип более, что в прошлом туре Мбаппе и Ко проиграли Лорьяну. Без волнений парижане контролировали игру, забив два гола. Концовка встречи оказалась напряженной. ПСЖ чуть-чуть расслабился и пропустил гол на 83 минуте, но Руис быстро вернул преимущество в два мяча.
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