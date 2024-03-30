Интер Майами вынужден мириться с длительным отсутствием игрока, за которого выложил серьезные деньги.

Полузащитник флоридцев Федерико Редондо вылетел минимум на 2 месяца, сообщает Goal.

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Месяц назад Интер Майами заплатил Аргентинос Хуниорс 8 млн долларов за перспективного игрока, который стал самым дорогим новичком "цапель" в межсезонье. Редондо сразу закрепился в основе, провел 4 матча, но его прогресс остановила травма. 21-летнему аргентинцу диагностировали растяжение боковой коллатеральной связки левого колена. Ориентировочный срок восстановления – 8 недель.

Добавим, что Федерико – сын бывшего полузащитника сборной Аргентины и Реала Фернандо Редондо. В составе мадридцев он выступал с 1994 по 2000 годы. Редондо-старший со "сливочными" дважды выигрывал Лигу чемпионов и дважды завоевывал титул чемпиона Испании.

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