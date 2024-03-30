Інтер Маямі змушений миритися з тривалою відсутністю гравця, за якого виклав серйозні кошти.

Півзахисник флоридців Федеріко Редондо вилетів щонайменше на 2 місяці, повідомляє Goal.

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Місяць тому Інтер Маямі заплатив Аргентінос Хуніорс 8 млн доларів за перспективного гравця, який став найдорожчим новачком "чапель" у міжсезоння. Редондо відразу закріпився в основі, провів 4 матчі, але його прогрес зупинила травма. 21-річному аргентинцю діагностували розтягнення бічної колатеральної зв'язки лівого коліна. Орієнтовний термін відновлення – 8 тижнів.

Додамо, що Федеріко – син колишнього півзахисника збірної Аргентини та Реала Фернандо Редондо. У складі мадридців він виступав з 1994 по 2000 роки. Редондо-старший з "вершковими" двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі здобував титул чемпіона Іспанії.

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