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Месси и Гвардиола солидными пожертвованиями присоединились к борьбе с пандемией

24 марта 23:33 34 Читати українською
Месси и Гвардиола солидными пожертвованиями присоединились к борьбе с пандемией
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сделали свои взносы в борьбу с COVID-19.

Аргентинский форвард пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo. Эта сумма будет поделена между больницей в Барселоне и медицинским центром в Аргентине.

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С подобным жестом выступил Хосеп Гвардиола. Тренер оказал финансовую помощь Объединению врачей Барселоны в размере 1 млн евро. Выделенные средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больнице Каталонии.

Отметим, что по состоянию на 24 марта в Испании зафиксировано более 39 тысяч случаев заражения COVID-19, в Аргентине – более 300 случаев.

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Испания коронавирус Лионель Месси Лионель Месси Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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