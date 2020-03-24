Месси и Гвардиола солидными пожертвованиями присоединились к борьбе с пандемией

Лидер Барселоны Лионель Месси и наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сделали свои взносы в борьбу с COVID-19.

Аргентинский форвард пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo. Эта сумма будет поделена между больницей в Барселоне и медицинским центром в Аргентине.

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С подобным жестом выступил Хосеп Гвардиола. Тренер оказал финансовую помощь Объединению врачей Барселоны в размере 1 млн евро. Выделенные средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больнице Каталонии.

Отметим, что по состоянию на 24 марта в Испании зафиксировано более 39 тысяч случаев заражения COVID-19, в Аргентине – более 300 случаев.

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