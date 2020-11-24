"Говоря прямо, они играют плохо. В выступлениях Месси и Гризманна не видно целеустремленности, их работы не видно.

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Месси в последние месяцы мало тренировался, недостаточно работал. Он недоволен ситуацией в Барселоне и вокруг нее. А тут еще и история с Гризманном. Все накопилось, и он сам на себя не похож", – сказал ван Бастен для Ziggo Sport.

Напомним, в СМИ распространялась инфомрация о конфлките между Лионелем и Антуаном, хотя француз опроверг эти слухи.

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