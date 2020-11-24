"Я разговаривал с Лео, как только приехал в Барселону. Он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение клуба, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я, в конце концов, отказался. Однако он также сказал, что после моего перехода он готов пойти со мной на смерть, и я чувствую это каждый день.

Месси снова наехал на Барселону – аргентинца ждал неприятный сюрприз в аэропорту

Я восхищаюсь и уважаю Месси, и он прекрасно знает об этом. У меня с Лео прекрасные отношения. Я хочу, чтобы люди знали, что у меня нет никаких проблем ни с кем, я просто стараюсь работать изо всех сил.

Я прекратил отношения с Олатсом (бывшим агентом. – примечание) с того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришел, и я перестал общаться с ним", – цитирует Гризманна Marca.

Мессі не зіграє проти Динамо, і це може бути проблемою для Луческу – є лише один ключ до перемоги