"Кажучи прямо, вони грають погано. У виступах Мессі та Грізманн не видно цілеспрямованості, їхньої роботи не видно.

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Мессі останніми місяцями мало тренувався, недостатньо працював. Він незадоволений ситуацією в Барселоні та навколо неї. А тут ще й історія з Грізманном. Все назбиралося, і він сам на себе не схожий", – сказав ван Бастен для Ziggo Sport.

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