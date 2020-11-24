Мессі та Грізманн отримали свою порцію критики від ван Бастена
Легенда нідерландського футболу Марко ван Бастен оцінив форму головних форвардів Барселони.
"Кажучи прямо, вони грають погано. У виступах Мессі та Грізманн не видно цілеспрямованості, їхньої роботи не видно.
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Мессі останніми місяцями мало тренувався, недостатньо працював. Він незадоволений ситуацією в Барселоні та навколо неї. А тут ще й історія з Грізманном. Все назбиралося, і він сам на себе не схожий", – сказав ван Бастен для Ziggo Sport.
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