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Барселона объявила характер травмы Месси– известен срок восстановления аргентинца

14:18 42 Читати українською
Барселона объявила характер травмы Месси– известен срок восстановления аргентинца
Лионель Месси / фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси сохраняет шансы сыграть в первом матче "блаугранас" после затяжного перерыва.

 

Месси начал индивидуальные тренировки и может восстановиться к матчу против Мальорки, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Отмечается, что повреждение правого квадрицепса является не слишком серьезным, а сам Лионель вернется к полноценным тренировкам через 7-10 дней.

К слову, встреча с Мальоркой запланирована на 13 июня. Барселона является лидером Ла Лиги с 58 очками – Реал лишь на 2 пункта меньше.

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Испания Мальорка - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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