Барселона не получит дополнительных денег на трансферы

Барселона получила новое препятствие покупкам звездных игроков в следующий трансферное окно.

Барселона не сможет рассчитывать на дополнительные деньги для трансферов новых игроков, сообщает ESPN.

Барселона придумала хитрую схему для приобретения Лаутаро

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу выделял на трансферы дополнительную сумму в размере от 60 до 75 млн евро, начиная с 2015 года. В этом году "блаугранас" понесли огромные убытки из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это, Барселона пытается подписать звезду Интера Лаутаро Мартинеса, но рассчитывать придется только на продажу собственных игроков или обмен футболистами.

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