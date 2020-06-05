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Барселона не получит дополнительных денег на трансферы

12:44 74 Читати українською
Барселона не получит дополнительных денег на трансферы
Лионель Месси / EPA

Барселона получила новое препятствие покупкам звездных игроков в следующий трансферное окно.

Барселона не сможет рассчитывать на дополнительные деньги для трансферов новых игроков, сообщает ESPN.

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Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу выделял на трансферы дополнительную сумму в размере от 60 до 75 млн евро, начиная с 2015 года. В этом году "блаугранас" понесли огромные убытки из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это, Барселона пытается подписать звезду Интера Лаутаро Мартинеса, но рассчитывать придется только на продажу собственных игроков или обмен футболистами.

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