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Барселона оголосила характер травми Мессі – відомий термін відновлення аргентинця

14:14 170 Читать на русском
Барселона оголосила характер травми Мессі – відомий термін відновлення аргентинця
Ліонель Мессі / фото ФК Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі зберігає шанси зіграти в першому матчі "блаугранас" після затяжної перерви.

 

Мессі розпочав індивідуальні тренування та може відновитись до матчу проти Мальорки, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Зазначається, що пошкодження правого квадрицепсу є не надто серйозним, а сам Ліонель повернеться до повноцінних тренувань через 7-10 днів.

До слова, зустріч із Мальоркою запланована на 13 червня. Барселона є лідером Ла Ліги з 58 очками – Реал має лише на 2 пункти менше.

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Іспанія Мальорка - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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