Нападающий Барселоны Лионель Месси, скорее всего, останется в каталонском клубе в летнее трансферное окно.

Приоритетом парижан на летнее трансферное окно стало продление контракта с Килианом Мбаппе, утверждает Sport.es со ссылкой на L'Equipe. Действующее соглашение завершается летом 2022 года.

Мбаппе в Реал: мадридцы нашли союзников, которые готовы помочь осуществить трансфер мечты

Что касается потенциального перехода Месси в ПСЖ, то парижане поддерживают контакты с окружающими аргентинца. Интересно, что именно французский гранд является единственным клубом, который остался в гонке за звезду Барселоны – Манчестер Сити решил отказаться от трансфера аргентинца.

К слову, Мбаппе в текущем сезоне провел 43 матча в составе ПСЖ, записав в свой актив 37 голов и 10 ассистов. Килиана также активно сватают в мадридский Реал.

Неймар та Мбаппе заважають Почеттіно в ПСЖ, а зупинити Сіті може лише сам Гвардіола – фінал без Зінченка за однієї умови