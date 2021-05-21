Барселона на своем официальном сайте сообщила, что Месси пропустил сегодняшнюю тренировку и не сыграет в заключительном матче Ла Лиги против Эйбара.

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Таким образом, Лионель получит передышку перед участием на Копа Америка-2021. А вот дальнейшая судьба Месси в клубе остается неизвестной – аргентинец до сих пор не подписал новый контракт. Действующее соглашение с Барселоной завершается этим летом.

К слову, Месси провел 47 матчей в составе каталонцев в текущем сезоне, записав в свой актив 38 голов и 14 ассистов.

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