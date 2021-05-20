Лионель Месси уже договорился с президентом Барселоны относительно продления контракта еще на два сезона, но семья звезды склоняется к переезду в Париж, сообщает Cuatro со ссылкой на Le Parisien.

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ПСЖ не скрывает своего интереса к услугам 33-летнего аргентинца и предлагает ему замечательные условия в столице Франции, которые пришлись по душе семье Лео. Стоит отметить, что в ПСЖ выступают сразу трое его соотечественников – Икарди, Паредес, Ди Мария.

Действующий контракт Лионеля с Барсой завершается летом. Месси ранее заявлял, что хотел бы поиграть в МЛС.

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