"Я сказав, що по завершенні сезону буду оцінювати команду залежно від ігор та результатів. Ми виграли Кубок Короля, чим дуже пишаємось. Але нас швидко залишили за бортом Ліги чемпіонів. Прімера була незрозуміло програна, на мою думку. З наступного тижня ви побачите низку рішень, які ми ухвалюватимемо. Ми будемо їх коментувати. Я говорю про завершення циклу і початок перебудови лише тому, що вважаю це необхідним". Лапорта налаштований рішуче.

Лапорта переконав Фліка у телефонній розмові, – RAC1

Харизматичний президент Барси виголосив гучну промову в рамках спортивного фестивалю Festa de l'Esport Català. Завершення циклу з неминучою "реконструкцією" складу – головний меседж 58-річного функціонера. Задля повернення на вершину необхідно змінювати курс. Перегляд щедрих контрактів зірок, дешеві, але ефективні рішення на трансферному ринку, масова чистка першої команди – це першочергові завдання нової адміністрації, пише Marca. Загалом же на порядку денному 5 стратегічних питань.

1. Майбутнє Кумана

Керівництво усе ще сумнівається. За інформацією інсайдерів RAC1, екс-наставника збірної Нідерландів може врятувати лише диво, утім сам Лапорта начебто менш категоричний. Кумана цінують передусім за хорошу роботу з молоддю. При ньому вистрілили аж троє кантеранос – Мінгеса, Моріба й Араухо. Той же Педрі перетворюється на одного з лідерів команди, провівши півсотні матчів у всіх турнірах. Словом, цінності каталонського героя з Вемблі-92 повністю співпадають з кадровою політикою Матеу Алемані, де-факто спортдира у системі координат Лапорти. Щоправда, останній хотів би почати з чистого аркуша. Та цікавих альтернатив обмаль: Клопп і Нагельсман відмовились, Флік у роздумах, а кандидатурою Хаві спекулюють ЗМІ. Зрештою, легендарний хавбек Барси – чи не єдина реальна опція. Більшість респондентів Marca (59%) вважають, що Кумана слід залишити.

2. Новий контракт Мессі

Це пріоритетне завдання для Лапорти, навіть важливіше, ніж запрошення зіркового форварда. Він робить усе можливе і неможливе, аби Лео залишився. Ситуація не виглядає настільки безнадійно, як восени, однак аргентинець продовжує диктувати умови. Йому потрібен успішний проект. Мессі готовий пожертвувати частиною зарплати (майже 20 мільйонів євро) в обмін на якісне підсилення складу. Ба більше, капітан збірної Аргентини нічого не підписуватиме до завершення Копа Амеріка. Тобто, Лапорта повинен оформити більшість операцій в червні. Агуеро – перша ластівка, Ерік Гарсія та Депай – на підході. А ось трансфер Холанда відкладається через пріоритетність Мессі. На утримання обох банально не вистачає грошей.

3. Продаж Грізманна

Французький нападник потрапив до "чорного списку" каталонців у найсолодший для себе момент (19 голів, 12 асистів). Але не зі спортивних, а суто економічних міркувань. Його трансфер дозволив би суттєво покращити фінансову екосистему та отримати додаткові ресурси на зарплату новачків. Тренерський штаб Кумана повністю задоволений самовіддачею Грізманна, проблема в тому, що усі кадрові питання вирішує Лапорта, якому потрібно витягувати клуб з боргової ями. Так, після багатомільйонної ін'єкції кредиторів Барса нарешті зможе вдихнути на повні груди, однак цього вистачить лише для повернення короткострокових позик банкам. Продавати зірок доведеться у будь-якому випадку, а "маленький принц" володіє хорошим попитом на ринку. Менеджмент Лапорти сподівається отримати не менше 60 млн євро. Єдина проблема – бажання самого гравця, який прикипів до каталонської столиці. Фани – на боці керівництва.

4. Тотальна чистка складу

Ситуація Грізманна не має нічого спільного з можливими трансферами Дембеле, Коутінью, Умтіті, П'яніча, Фірпо, Матеуса або Брейтвейта, яким відкрито вказують на двері. Перші двоє стали символами провальної епохи Бартомеу (майже 300 мільйонів на вітер), провівши чимало часу в лазареті, решта гравців – не відповідають амбіціям каталонського гранда. Лапорта настільки розчарований комплектацією попередників, що не виключає жодних варіантів, включно з орендами тих, кого не вдасться продати. Розвантаження зарплатної відомості – пріоритет. Для прикладу, боснійський ветеран отримує 8 мільйонів євро, а вічно травмований Умтіті – 6. Новоспечений CEO клубу Ферран Ревентер вважає ці суми невиправдано завищеними. До слова, саме одному з босів іспанської філії MediaMarkt доручили масштабну ревізію контрактів.

5. Ультиматум для "священних корів"

Ментально надламана стара гвардія – Мессі, Піке, Бускетс, Альба чи Серхі Роберто – залишається ахіллесовою п'ятою знекровлених "кулес". Колись успішні майстри зараз здебільшого з'являються на фото ганебних поразок. Якщо Бартомеу наважився прибрати лише трьох (Ракітіча, Відаля та Суареса), то Лапорта готовий піти далі. Лео, звісно, недоторканний, іншим – доведеться обирати: фінансові поступки або прощання. З привілеями покінчено, надалі – здорова конкуренція та справедлива до сучасних умов зарплата. Лапорта особисто спілкуватиметься з кожним ветераном.

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