Бывший форвард ПСЖ и целого ряда других клубов Николя Анелька назвал, кто из троицы Месси – Неймар – Мбаппе должен быть лидером атак парижан.

"Мбаппе должен быть главным игроком в атаке ПСЖ, потому что он – номер один. Месси был в Барселоне, но теперь он должен служить Мбаппе. Килиан в клубе уже пять лет, и Месси должен уважать его", – приводит слова Анелька Goal со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе готов ускорить свой трансфер в Реал

Отметим, что Мбаппе прошлым летом хотел перебраться в Реал, однако боссы ПСЖ удержали Килиана, собрав в атаке еще и Месси с Неймаром.

К слову, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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