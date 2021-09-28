Конфликт с Неймаром, непростая атмосфера в команде и критика со стороны болельщиков ПСЖ побуждают Мбаппе покинуть парижский клуб, информирует AS.

Неймар игнорирует Мбаппе из-за Реала – французские медиа выяснили подноготную звездного конфликта в ПСЖ

Француз уже отклонил все парижан о продлении контракта. Более того – Мбаппе готов давить на руководство ПСЖ, чтобы ускорить свой переход в Реал, который может состояться уже в январе.

К слову, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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