Месси – кошмар Севильи, он никому не забивал больше, но легенда Барсы призывает не выпускать Лео против "рохибланкос"

В центральном матче 8-го тура Примеры лидер Барселоны имеет шанс пополнить свой впечатляющий голевой запас против Севильи.

Севилья – любимый клиент Месси. Аргентинец забил "рохибланкос" 36 голов в 37 матчах: 28 – чемпионат, 2 – Кубок Испании, 4 – Суперкубок Испании, 2 – Суперкубок УЕФА. На гол Севильи в среднем Лионелю нужна 61 минута.

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Больше всего от Месси на воротах андалусийцев получили Палоп (12 пропущенных), Бету (9 пропущенных) и Серхио Рико (7 пропущенных). Нынешний первый номер Севильи Томаш Вацлик вытаскивал мяч из сетки собственных ворот 4 раза.

Месси забил Севильи значительно больше, чем Атлетико (29), Валенсии (27), Реалу (26) и Эспаньолу (25).

- Lionel Messi scored 36 goals in 37 appearances against Sevilla, at least 7 more than versus any other opponents.

His last 5 matches against Sevilla:



2019 -

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2018 -

2018 - #BarçaSevilla #Messi — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 4, 2019

В прошлом сезоне аргентинский маг просто поиздевался над "красно-белыми" на Рамон Санчес Писхуан, оформив хет-трик. В январе Севилья почти сотворила сенсацию в 1/4 Кубка Испании: победа над Барселоной без Месси в первом поединке. Однако на ответный матч Лео вернулся в основу и помог каталонцам разбить соперника 6:1.

Хулен Лопетеги получал разгромы от команд Месси (1:5 с Реалом от Барселоны в октябре прошлого года) и громил их сам (6:1 с Испанией против Аргентины в марте 2018-го). Однако Лионель в тех поединках не участвовал.

Месси против Севильи: статистика

Месси залечил повреждение (проблемы с приводящей мышцей), уже сыграл на неделе с Интером и готов сегодня выйти против Севильи. Но у Ривалдо другое мнение, он считает, что Лионеля стоит поберечь.

"Вклад Месси в победу над Интером только утвердил мое убеждение, что его нужно усиленно охранять на этом этапе карьеры. Ему нужно дать возможность полностью восстановиться. Чтобы он вообще не чувствовал боли и не боялся бороться за каждый мяч. Клуб должен позволить ему снова получать наивысшее наслаждение на поле, ведь Лионель невероятно важен для Барселоны, особенно в лучшей форме.

Конечно, Месси хочет играть против Севильи. Впрочем, возможно, стоит все тщательно проанализировать с медицинским штабом и проверить, не слишком ли рискованно играть так много после возвращения из лазарета. Барселона лишь четвертая в Примере, а матч против Севильи очень важен. Но если дать Месси еще несколько дней на восстановление, это может принести гораздо большие дивиденды по ходу сезона", – говорит легенда Барселоны.

Матч Барселона – Севилья начнется сегодня в 22:00 по Киеву. Видеотрансляцию можно смотреть на телеканале "Футбол 1", а текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

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