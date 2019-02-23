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Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча

20:32 321 Читати українською
Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча
Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча

Барселона победила Севилью в 25 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Барселона.

Испания. Примера, 25 тур

Севилья – Барселона – 2:4

Голы: Навас, 22 Меркадо, 43 – Месси, 26, 67, 85, Суарес, 90+3

Севилья дважды вела в счете по ходу матча, но Месси вырвал победу для каталонцев, оформив хет-трик и ассистировав Суаресу.

Барселона победила на выезде Севилью благодаря хет-трику Месси и закрепила лидерство в Ла Лиге

Барселона после этого матча набрала 57 очков и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы на 10 пунктов. Севилья с 37 баллами осталась на 5 месте, но может потерять свои позиции после этого тура.

Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 4
Барселона
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