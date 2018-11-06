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Карраскаль обошел звездного Неймара в топ-5 лучших дриблеров Европы

10:03 121 Читати українською
Карраскаль обошел звездного Неймара в топ-5 лучших дриблеров Европы
Хорхе Карраскаль / Фото: соцсети

Хавбек львовских Карпат Хорхе Карраскаль стал одним из лучших дриблеров Европы.

Портал WyScout назвал пятёрку лучших дриблеров Европы.

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На первом месте оказался Сен-Максимен из Ниццы, из 175 попыток обыгрышей которого 76% были удачными.

На второй позиции оказался хавбек Карпат Хорхе Карраскаль – 126 попыток, из них 70% удачных.

Третью строчку занял Сусо из Милана (118 попыток, 87% удачных), четвертое место занял Неймар (117 попыток, 69% удачных), а замыкает пятерку Вилфрид Заха с Кристал Пэлас, который шел в обыгрыш 117 раз и в 70% случаев проходил оппонента.

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