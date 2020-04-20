Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс летом может перебраться в лондонский Челси либо миланский Интер.

Оба клуба предложили 32-летнему бельгийцу контракт. Об этом журналист RAI Пауло Паганини написал в своем твиттере.

Наполи потерпел провал в переговорах с Мертенсом – форвард уйдет из клуба свободным агентом

Предложения Челси и Интера предусматривают значительно большую зарплату, чем Мертенс ныне получает в Наполи. "Партенопейцы" не смогли уговорить форварда остаться на Сан-Паоло и планируют подписать на его место сразу двух исполнителей. К какому из вариантов продолжения карьеры склоняется Мертенс – пока неизвестно.

В нынешнем сезоне ветеран провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует