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Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист

21:23 27 Читати українською
Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист
Дрис Мертенс / LaPresse

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс летом может перебраться в лондонский Челси либо миланский Интер.

Оба клуба предложили 32-летнему бельгийцу контракт. Об этом журналист RAI Пауло Паганини написал в своем твиттере.

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Предложения Челси и Интера предусматривают значительно большую зарплату, чем Мертенс ныне получает в Наполи. "Партенопейцы" не смогли уговорить форварда остаться на Сан-Паоло и планируют подписать на его место сразу двух исполнителей. К какому из вариантов продолжения карьеры склоняется Мертенс – пока неизвестно.

В нынешнем сезоне ветеран провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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