Наполи потерпел провал в переговорах с Мертенсом – форвард уйдет из клуба свободным агентом

Текущий сезон может стать для нападающего Дриса Мертенса последним в составе Наполи.

Вице-чемпионы Италии и бельгиец не смогли найти компромисс в переговорах относительно нового контракта, сообщает Gazzetta dello Sport.

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В начале марта Мертенс якобы согласился на двухлетнее соглашение, однако через несколько недель изменил решение. Такое заявление стало полной неожиданностью для Наполи, который не хочет терять звезду бесплатно. Впрочем, 32-летний бельгиец настроен сменить команду и уже имеет предложения. Ранее были слухи об интересе к Мертенсу со стороны Челси.

В нынешнем сезоне опытный нападающий провел за Наполи 29 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

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