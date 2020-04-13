toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Наполи потерпел провал в переговорах с Мертенсом – форвард уйдет из клуба свободным агентом

00:40 20 Читати українською
Наполи потерпел провал в переговорах с Мертенсом – форвард уйдет из клуба свободным агентом
Дрис Мертенс / Getty Images

Текущий сезон может стать для нападающего Дриса Мертенса последним в составе Наполи.

Вице-чемпионы Италии и бельгиец не смогли найти компромисс в переговорах относительно нового контракта, сообщает Gazzetta dello Sport.

Наполи присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского – он забивал Шахтеру в Лиге чемпионов

В начале марта Мертенс якобы согласился на двухлетнее соглашение, однако через несколько недель изменил решение. Такое заявление стало полной неожиданностью для Наполи, который не хочет терять звезду бесплатно. Впрочем, 32-летний бельгиец настроен сменить команду и уже имеет предложения. Ранее были слухи об интересе к Мертенсу со стороны Челси.

В нынешнем сезоне опытный нападающий провел за Наполи 29 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних
12 апреля
743
Теги
Челси Челси Наполи Наполи Италия Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
3
мин
Вулверхэмптон
22:00
Арсенал
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук