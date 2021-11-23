Мерсон звинуватив Роналду у звільненні Сульшера з Манчестер Юнайтед
Екс-гравець збірної Англії Пол Мерсон переконаний, що Кріштіану Роналду зруйнував плани Уле Гуннара Сульшера на нинішній сезон для МЮ.
"Мені шкода Уле Гуннара Сульшера. На початку сезону він мав план, минулого сезону він посів друге місце. Він довгий час ганявся за Джейдоном Санчо, придбав його плюс продовжили контракт з Кавані на рік.
Роналду вперше прокоментував звільнення Сульшера з Манчестер Юнайтед
Його план був зрозумілий: Кавані грає кожен другий матч, Санчо на одному фланзі, Рашфорд на іншому, Грінвуд виходить на заміну. Є темп, міць, енергія, молодість, майстерність.
А потім перед початком сезону Сульшеру дають Роналду. Думаю, він викинув усі напрацювання у вікно. З Роналду клуб не став кращим.
Не можна вигравати протягом 29 матчів поспіль, не граючи в певному стилі, і прихід Санчо дав їм ще одну зброю для такого способу гри. З Роналду більше немає цієї зброї для гри на контратаках. Фернандеш був їхнім найкращим футболістом минулого сезону – зараз у нього не вдається гра!
Все трапилось як снігова куля для Сульшера. Він мав план, але через ситуацію з Роналду від нього довелося відмовитися. Манчестер Юнайтед купив його тільки через інтерес Манчестер Сіті", – цитує Мерсона Sky Sports.
Нагадаємо, Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, де "червоні дияволи" після 12-ти турів розташувались на 8-й сходинці.
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