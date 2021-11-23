"Мені шкода Уле Гуннара Сульшера. На початку сезону він мав план, минулого сезону він посів друге місце. Він довгий час ганявся за Джейдоном Санчо, придбав його плюс продовжили контракт з Кавані на рік.

Роналду вперше прокоментував звільнення Сульшера з Манчестер Юнайтед

Його план був зрозумілий: Кавані грає кожен другий матч, Санчо на одному фланзі, Рашфорд на іншому, Грінвуд виходить на заміну. Є темп, міць, енергія, молодість, майстерність.

А потім перед початком сезону Сульшеру дають Роналду. Думаю, він викинув усі напрацювання у вікно. З Роналду клуб не став кращим.

Не можна вигравати протягом 29 матчів поспіль, не граючи в певному стилі, і прихід Санчо дав їм ще одну зброю для такого способу гри. З Роналду більше немає цієї зброї для гри на контратаках. Фернандеш був їхнім найкращим футболістом минулого сезону – зараз у нього не вдається гра!

Все трапилось як снігова куля для Сульшера. Він мав план, але через ситуацію з Роналду від нього довелося відмовитися. Манчестер Юнайтед купив його тільки через інтерес Манчестер Сіті", – цитує Мерсона Sky Sports.

Нагадаємо, Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, де "червоні дияволи" після 12-ти турів розташувались на 8-й сходинці.

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