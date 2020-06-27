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"Меньше тридцати лет назад я был на просмотре в Ливерпуле": легенда Динамо вспомнил свой визит на Энфилд

10:15 - Читати українською
"Меньше тридцати лет назад я был на просмотре в Ливерпуле": легенда Динамо вспомнил свой визит на Энфилд
Александр Головко / ФК Динамо Киев

Легендарный защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поздравил Ливерпуль с долгожданным чемпионством.

"Меньше тридцати лет назад я был на просмотре в Ливерпуле. Примерно неделю я там пробыл. Тогда тренером команды был Жерар Улье.

Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Сейчас другие времена, тренеры и футболисты. Приятно, что этот клуб стратегически правильно развивается в течение долгих лет и является самым популярным клубом в Англии. Закономерно, что этот Ливерпуль в этом году стал чемпионом. Другое дело, что с таким отрывом. Это новый рекорд", – сказал Головко в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, после поражения Манчестер Сити от Челси (2:1) в матче 31-го тура Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, завоевав этот титул впервые за последние 30 лет.

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Динамо Киев Динамо Киев Ливерпуль Ливерпуль Англия Александр Александр Головко Жерар Улье
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