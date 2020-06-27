"Менше тридцяти років тому я був на перегляді у Ліверпулі": екс-зірка Динамо пригадав свій візит на Енфілд

Легендарний захисник Динамо і збірної України Олександр Головко привітав Ліверпуль з довгоочікуваним чемпіонством.

"Менше тридцяти років тому я був на перегляді у Ліверпулі. Приблизно тиждень я там пробув. Тоді тренером команди був Жерар Ульє.

Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

Зараз інші часи, тренери і футболісти. Приємно, що цей клуб стратегічно правильно розвивається протягом довгих років і є найпопулярнішим клубом в Англії. Закономірно, що цей Ліверпуль у цьому році став чемпіоном. Інша справа, що з таким відривом. Це новий рекорд", – сказав Головко у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, після поразки Манчестер Сіті від Челсі (2:1) у матчі 31-го туру Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії, завоювавши цей титул вперше за останні 30 років.

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