"Тебе больше не о чем спросить? Разве ты не знаешь, сколько мне лет? Оставь меня в покое!

Луческу разозлили испанские и румынские медиа – все из-за слов о Месси

Если бы мы вернулись лет на двадцать назад, обещаю: пошел бы, куда ты захочешь. Неужели кто-то еще может думать, что в моем возрасте я могу вернуться в сборную и что-нибудь сделать? Здесь нужен молодой и увлеченный человек с хорошей подготовкой.

То же самое касается и бухарестского Динамо. Кто бы туда не пришел, он должен знать, что Динамо – чрезвычайно важный бренд для румынского спорта, который не может быть посредственным", – цитирует Луческу Gsp.ro.

Напомним, Мирча тренировал сборную Румынии с 1981 по 1986 годы, а с 1985 по 1990-й – возглавлял бухарестское Динамо.

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