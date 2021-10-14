"Бажання Редоя піти? Він пройшов непростий шлях разом з командою і цілком виправдовує свою присутність на тренерській лаві. У цій роботі завжди важливо знаходити баланс. Знати, які рішення потрібно приймати, а які – ні, не дивлячись на гордість.

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Пропоную Мірелою перечитати, як мене вбивали у пресі. Навіть коли я вигравав, журналісти говорили, що це все везіння.

Також можна згадати, як мого сина Развана атакували керівники клубів, коли він ставив до складу не тих гравців, яких вони хотіли. Це все життя тренера. Ми всі через це пройшли. Критика Редоя несе цивілізований характер. Ми ж з Разваном страждали від агресивної критики.

Не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Мене не цікавить місце тренера збірної Румунії. Мої слова – це слова досвідченої людини в надії на те, що Редой передумає і залишиться в команді. Він добре попрацював", – цитує Луческу digisport.ro.

У кваліфікації до ЧС-2022 збірна Румунії розташувалась на другій сходинці групи J за два тури до завершення відбору. Румуни ведуть боротьбу за друге місце із збірними Вірменії та Північної Македонії.

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