"Приоритетным вариантом для меня оставался Кальяри. Я отказался от больших денег, чтобы продолжить карьеру там, и все же.

Наингголан быстро нашел себе новый клуб после ухода из Интера

Руководители Кальяри, узнав о моем желании вернуться в клуб, просто исчезли. Они бросили меня, предали. Очень разочарован. Я отказался от многих факторов ради этого клуба, но увидел истинное отношение к себе. Они просто решили, что я в любом случае вернусь.

Постоянно оставался на связи с сотрудниками Кальяри, мое желание было очевидным, и я доказал свою любовь к клубу. К сожалению, люди в футболе такое быстро забывают", – цитирует Наингголан L'Unione Sarda.

Раджа недавно досрочно расторг контракт с Интером, но прошлый сезон он провел именно в Кальяри на правах аренды. 33-летнего игрока подписал Антверпен.

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