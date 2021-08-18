"Пріоритетним варіантом для мене залишався Кальярі. Я відмовився від великих грошей, щоб продовжити кар'єру там, і все ж.

Наінгголан швидко знайшов собі новий клуб після відходу з Інтера

Керівники Кальярі, дізнавшись про моє бажання повернутися в клуб, просто зникли. Вони кинули мене, зрадили. Дуже розчарований. Я відмовився від багатьох чинників заради цього клубу, але побачив справжнє ставлення до себе. Вони просто вирішили, що я в будь-якому випадку повернуся.

Постійно залишався на зв'язку зі співробітниками Кальярі, моє бажання було очевидним, і я довів свою любов до клубу. На жаль, люди у футболі таке швидко забувають", – цитує Наінгголана L'Unione Sarda.

Раджа нещодавно достроково розірвав контракт з Інтером, але минулий сезон він провів саме у Кальярі на правах оренди. 33-річного гравця підписав Антверпен.

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