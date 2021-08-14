Наингголан быстро нашел себе новый клуб после ухода из Интера
19:43 - Читати українською
Бельгийский хавбек Раджа Наингголан продолжит карьеру на родине.
Раджа Наингголан подписал контракт с Антверпеном, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард Антверпена отличился 5-ю голами в одном матче
Соглашение о сотрудничестве с бельгийским клубом рассчитано до лета 2023-го. 33-летний полузащитник присоединился к своей новой команде на правах свободного агента, ведь недавно Раджа досрочно разорвал свой контракт с Интером.
По итогам прошлого сезона бельгийского первенства Антверпен финишировал на второй строчке.
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